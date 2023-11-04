Атака на вражеский корабль "Аскольд" в Керчи — что известно

Во время атаки по заводу в Керчи сильно пострадал самый современный корабль ЧФ РФ
Во временно оккупированном Крыму, а именно в Керчи, произошла атака на судоремонтный завод. Как стало известно, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".
Что известно о вражеском судне
Отмечается, что такой корабль является носителем крылатых ракет "Калибр". Он известен как самый новый и современный корабль Черноморского флота РФ.
"Он был заложен в 2016 году как раз на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году", — отметили в сообщении.
Вооружение на корабле
Кроме того, у судна есть восемь пусковых установок для "Калибров". На его вооружении находится и собственная система ПВО — ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для того, чтобы проводить разведку.
"Жирная цель", — добавили в сообщении.
Подтверждение от украинских военных
В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о поражении морской и портовой инфраструктуры судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Что говорят местные
В свою очередь в местных пабликах началось обсуждение по поводу поражения российского корабля.
По словам местных жителей, результаты атаки уже известны, но неясно, можно ли будет восстановить судно.
Напомним, ранее в сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.
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