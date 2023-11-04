Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Во время атаки по заводу в Керчи сильно пострадал самый современный корабль ЧФ РФ arrow

Во время атаки по заводу в Керчи сильно пострадал самый современный корабль ЧФ РФ

4 ноября 2023 20:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Атака на вражеский корабль "Аскольд" в Керчи — что известно
Российский корабль "Аскольд", пораженный в Керчи. Иллюстративное фото: Московский комсомолец
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Крыму, а именно в Керчи, произошла атака на судоремонтный завод. Как стало известно, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер".

Читайте также:

Что известно о вражеском судне

Отмечается, что такой корабль является носителем крылатых ракет "Калибр". Он известен как самый новый и современный корабль Черноморского флота РФ.

"Он был заложен в 2016 году как раз на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году", — отметили в сообщении.

Вооружение на корабле

Кроме того, у судна есть восемь пусковых установок для "Калибров". На его вооружении находится и собственная система ПВО — ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для того, чтобы проводить разведку.

"Жирная цель", — добавили в сообщении.

подробности атаки по заводу в Керчи
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Подтверждение от украинских военных

В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о поражении морской и портовой инфраструктуры судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

подробности атаки по заводу в Керчи
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "СтратКом ВСУ"

Что говорят местные

В свою очередь в местных пабликах началось обсуждение по поводу поражения российского корабля.

По словам местных жителей, результаты атаки уже известны, но неясно, можно ли будет восстановить судно.

подробности атаки по заводу в Керчи
Скриншот комментариев из местных телеграмм-каналов
подробности атаки по заводу в Керчи
Скриншот комментариев из местных телеграмм-каналов

Напомним, ранее в сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме