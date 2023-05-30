Похорон українського військового. Фото: Вечірній Київ

У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників. Тіла оборонців будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадали, що в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 6 травня відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".