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Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників

30 травня 2023 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників
Похорон українського військового. Фото: Вечірній Київ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників. Тіла оборонців будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. 

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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Деталі

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", — йдеться у повідомленні.
  
Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. 

У Мінреінтеграції нагадали, що в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Нагадаємо, 6 травня відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі". 

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