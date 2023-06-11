Во время обмена пленными член ППК "Вагнер" отказался возвращаться домой

Обмен пленными. Скриншот с видео РДК

Сегодня, 11 июня, во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды Российского Добровольческого Корпуса. Им оказался не просто военнослужащий России, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Русского Добровольческого Корпуса".

Читайте также:

Как это произошло

Командир РДК Денис WhiteRex присутствовал сегодня на обмене пленными, где всем солдатам предложил добровольно вступить в ряды Российского Добровольческого Корпуса.

"После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах. Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнер" и другим частным военизированным формированиям, которые готовы бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!" , — добавили в сообщении.

Также у пленных был выбор: вернуться в Россию или остаться в Украине в рамках программы "Хочу жить".

Очередной обмен пленными

Сегодня еще 95 украинских защитников вернулись домой из российского плена. В их числе воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В списке 93 рядовых и сержантов и два офицера. Это пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие украинские воины находились в плену ранеными.

Напомним, ранее Украина вернула тела еще 79 погибших защитников. Тела воинов будут переданы их семьям для достойного захоронения.