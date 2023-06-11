Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Во время обмена пленными член ЧВК "Вагнер" отказался возвращаться домой arrow

Во время обмена пленными член ЧВК "Вагнер" отказался возвращаться домой

11 июня 2023 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время обмена пленными член ППК "Вагнер" отказался возвращаться домой
Обмен пленными. Скриншот с видео РДК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 11 июня, во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды Российского Добровольческого Корпуса. Им оказался не просто военнослужащий России, а член ЧВК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Русского Добровольческого Корпуса".

Читайте также:

Как это произошло

Командир РДК Денис WhiteRex присутствовал сегодня на обмене пленными, где всем солдатам предложил добровольно вступить в ряды Российского Добровольческого Корпуса.

"После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах. Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнер" и другим частным военизированным формированиям, которые готовы бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!" , — добавили в сообщении.

Также у пленных был выбор: вернуться в Россию или остаться в Украине в рамках программы "Хочу жить".

Очередной обмен пленными

Сегодня еще 95 украинских защитников вернулись домой из российского плена. В их числе воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

В списке 93 рядовых и сержантов и два офицера. Это пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие украинские воины находились в плену ранеными.

Напомним, ранее Украина вернула тела еще 79 погибших защитников. Тела воинов будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас