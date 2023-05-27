Як Росія готує бійців до війни: відео допиту полоненого окупанта

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російський окупант із ПВК "Ветерани", який потрапив у полон на Бахмутському напрямку, розповів про організацію ворога. За його словами, солдати навіть не знали, де їх викинули, адже це зробили вночі.

Відео з розмовою окупанта опублікував командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

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Рядовий із ПВК "Ветерани" із Забайкальського краю РФ. Він має судимості за викрадення людини і крадіжку майна. Окупант мобілізувався через військкомат, адже йому пообіцяли, що знімуть судимості. До того ж рядовому сказали, що у зону бойових дій він не потрапить.

Полонений окупант. Фото: скриншот із відео

Полонений підписував контракт 3 травня. Вже тоді він був на території України. В контракті було прописано 220 тисяч рублів на місяць, а у випадку загибелі 5 млн.

Російський військовий розповів, що відчував, коли перебував на передовій.

"Страх, постійно вибухає, тільки чуєш, як осколки над головою, дерева падають. Ні вилізти, ні голову висунути. Ми і по нужді ходили у цій ямі, бо було страшно вилізти", — розповів окупант.

За його словами, солдатів закинули в невідоме місце. У них не було жетонів та розпізнавальних знаків. Полонений каже, що бійці із ПВК "Ветерани" фактично ніде не числяться.

"Трупи бачив — розірвані обличчя, пів голови... Страшно. Надивився", — каже полонений.

Він розповів, що був нажаханий від розбитих будинків в Україні. Для нього стало шоком, як люди все кидали і тікали від війни.

Окупант також розповів, чи вчать солдатів РФ користуватися зброєю.

"Раз вивезли нас, я вистріляв ріжок, більше ніяких навчань не було. Це єдиний раз у своєму житті я тримав у руках автомат. Більше я не стріляв жодного разу. На наступний день нас зібрали і привезли уже на війну. Закинули нас, а далі постійні бомбардування, стрільба, поки військові України не підійшли до нас і ми здалися. І все, нас забрали і врятували. А так ми сиділи дві доби без їжі, і води. Боялися вилізти, зі всіх боків стріляли", — каже полонений.

Нагадаємо, російський окупант, який пішов на війну через борг за аліменти, розповів про величезні втрати армії РФ. Тим військовим, хто відмовлявся їхати на передову, погрожували розправою.

Також ми писали, що українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав у Воронеж, а приїхав на першу лінію фронту.