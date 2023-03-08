Україна передала рф білоруського найманця Максима Зязюльчика, — ЗМІ

У січні 2022 року чоловіка було засуджено на 10 років

Вчора, 7 березня, відбувся масштабний обмін полоненими — 130 на 90. Однак ЗМІ дізналися, що до росії передали заслуженого в Україні білоруського найманця.

Про це пише Радіо Свобода.

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Так, за даними ЗМІ, вчора Україна передала росії громадянина Білорусі Максима Зязюльчика, засудженого у січні цього року на 10 років за найманство.

"Громадянин Білорусі Максим Зязюльчик з великою ймовірністю увійшов в перелік 90 російських військових, які перебували в полоні в Україні, і яких передали 7 березня в обмін на 130 українських військових", — йдеться у матеріалі.

Радіо Свобода пише, що білоруський найманець Зязюльчик — це другий праворуч за чоловіком у чорній куртці.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та 4 захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національної гвардії, прикордонної охорони та DSST.

Більшість із військових отримали серйозні травми. Особливо виділяється група із 87 захисників Маріуполя, 71 із яких працювали на заводі "Азовсталь". Крім того, повернулися 35 людей з Donetsk Direction, які були захоплені в Бахмуті та Соледарі.