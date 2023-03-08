Украина передала рф белорусского наемника Максима Зязюльчика, — СМИ

В январе 2022 года мужчина был осужден на 10 лет

Вчера, 7 марта, состоялся масштабный обмен пленными — 130 на 90. Однако СМИ узнали, что в россию передали заслуженного в Украине белорусского наемника.

Об этом пишет Радио Свобода.

Подробности

Так, по данным СМИ, вчера Украина передала россии гражданина Беларуси Максима Зязюльчика, осужденного в январе этого года на 10 лет за найм.

"Гражданин Беларуси Максим Зязюльчик с большой вероятностью вошел в перечень находившихся в плену в Украине 90 российских военных, переданных 7 марта в обмен на 130 украинских военных", — говорится в материале.

Радио Свобода пишет, что белорусский наемник Зязюльчик — это второй справа за мужчиной в черной куртке.

Напомним, вчера, 7 марта, в результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и 4 защитницы. Среди них были солдаты Вооруженных Сил, Национальная гвардия, пограничная охрана и DSST.

Большинство из военных получили серьезные травмы. Особо выделяется группа из 87 защитников Мариуполя, 71 из которых работали на заводе "Азовсталь". Кроме того, вернулись 35 человек из Donetsk Direction, которые были захвачены в Бахмуте и Соледаре.