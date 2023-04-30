Під час останніх ударів по Україні РФ використала "свіжі" ракети, — Повітряні сили

Речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Під час останніх ударів по Україні росіяни використовували ракети, виготовлені нещодавно, вони містять високотехнологічні іноземні компоненти. Це свідчить про те, що у РФ вичерпується запас ракет, проте вони ще можуть і продовжують виготовляти певні типи цієї зброї.

Про це заявив в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Ми знаємо, що небагато залишилось ракет у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, що були знайдені під час крайніх ударів, говорять про те, що це свіжі ракети. Виготовлялись вони восени, є й зимові варіанти запчастин", — сказав Ігнат.

Відповідаючи на питання, чи в цих ракетах російські, чи іноземні комплектуючі, Ігнат сказав: "Маркування там точно російське, фарба російська, метал, а все інше, безумовно, не російське".

Нагадаємо, у Брянській області РФ в ніч проти 30 квітня чути було вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомлялося про кілька жертв.