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Під час останніх ударів по Україні РФ використала "свіжі" ракети, — Повітряні сили

30 квітня 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Під час останніх ударів по Україні РФ використала "свіжі" ракети, — Повітряні сили
Речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час останніх ударів по Україні росіяни використовували ракети, виготовлені нещодавно, вони містять високотехнологічні іноземні компоненти. Це свідчить про те, що у РФ вичерпується запас ракет, проте вони ще можуть і продовжують виготовляти певні типи цієї зброї.    

Про це заявив в ефірі  Національного  телемарафону "Єдині новини" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.  

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"Ми знаємо, що небагато залишилось ракет у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, що були знайдені під час крайніх ударів, говорять про те, що це свіжі ракети. Виготовлялись вони восени, є й зимові варіанти запчастин", — сказав Ігнат.

Відповідаючи на питання, чи в цих ракетах російські, чи іноземні комплектуючі, Ігнат сказав: "Маркування там точно російське, фарба російська, метал, а все інше, безумовно, не російське".

Нагадаємо, у Брянській області РФ в ніч проти 30 квітня чути було вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомлялося про кілька жертв.

 

 

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