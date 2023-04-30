Во время последних ударов по Украине РФ использовала "свежие" ракеты, — Воздушные силы

Спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. Фото: АрміяInform

В последние удары по Украине россияне использовали ракеты, изготовленные недавно, они содержат высокотехнологичные иностранные компоненты. Это свидетельствует о том, что в РФ исчерпывается запас ракет, однако они еще не могут и продолжают производить определенные типы этого оружия.

Об этом заявил в эфире Национального телемарафона "Едині новини" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Мы знаем, что немного осталось ракет у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, говорят о том, что это свежие ракеты. Изготавливались они осенью, есть и зимние варианты запчастей", — сказал Юрий Игнат.

Отвечая на вопрос, в этих ракетах ли российские, или иностранные комплектующие, Игнат сказал: "Маркирование там точно российское, краска российская, металл, а все остальное, безусловно, не российское".

Напомним, в Брянской области РФ в ночь на 30 апреля слышались взрывы. Власти региона в обстрелах обвинили Вооруженные силы Украины. Сообщалось о нескольких жертвах.