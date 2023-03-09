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Під час ракетної атаки на Львівщині загинуло четверо людей

9 березня 2023 08:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Під час ракетної атаки на Львівщині загинуло четверо людей
У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Унаслідок масованої атаки росіян на Львівщині за попередньою інформацією загинуло четверо людей (двоє чоловіків та двоє жінок). Зокрема, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди перебували у себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Жителі Львівщини, упродовж чотирьох годин цієї ночі тривала повітряна тривога. На жаль, є важкі наслідки у різних областях нашої держави. На Львівщині  —  також. У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили",  —  повідомив  Максим Козицький.

Загалом пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

"Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих",  — додав він.

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко, також повідомив  про загиблих внаслідок ранкового обстрілу.

"Ця ніч була складною для сил ППО. Дякуємо вам за роботу! За попередньою інформацією в нашу сторону летіли дрони та ракети. Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги. Кожен, хто має хоч трохи здорового глузду, совість і відчуття справедливості є ворогом для цієї недоімперії" , — повідомив голова Віктор Коваленко 

Водночас мешканців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях, поки вона триває. 

Нагадаємо, що уночі з 8 на 9 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сигнал небезпеки на Львівщині пролунав о 02:40, відбій – о 06:46.

Додамо, ми раніше писали, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні. 

 

 

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