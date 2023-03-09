Під час ракетної атаки на Львівщині загинуло четверо людей

У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні

Унаслідок масованої атаки росіян на Львівщині за попередньою інформацією загинуло четверо людей (двоє чоловіків та двоє жінок). Зокрема, у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди перебували у себе вдома. Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, упродовж чотирьох годин цієї ночі тривала повітряна тривога. На жаль, є важкі наслідки у різних областях нашої держави. На Львівщині — також. У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили", — повідомив Максим Козицький.

Загалом пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

"Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих", — додав він.

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко, також повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу.

"Ця ніч була складною для сил ППО. Дякуємо вам за роботу! За попередньою інформацією в нашу сторону летіли дрони та ракети. Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги. Кожен, хто має хоч трохи здорового глузду, совість і відчуття справедливості є ворогом для цієї недоімперії" , — повідомив голова Віктор Коваленко

Водночас мешканців закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях, поки вона триває.

Нагадаємо, що уночі з 8 на 9 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сигнал небезпеки на Львівщині пролунав о 02:40, відбій – о 06:46.

Додамо, ми раніше писали, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні.