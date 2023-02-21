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Во время выступления путина оккупанты мощно обстреляли Херсон: есть погибшие

21 февраля 2023 14:08
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли Херсон, по меньшей мере шесть человек погибли
В Херсоне на остановке общественного транспорта погибли по меньшей мере шесть человек
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска обстреляли Херсон. В результате удара по остановке общественного транспорта погибли шесть жителей освобожденного города.

Об этом сообщило Суспільне.

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Удар по Херсону

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по административному центру Херсонской области.

Этот массированный обстрел произошел в то время, когда президент страны-агрессора владимир путин выступал перед парламентом рф, вспоминая в своем выступлении и жителей Херсона.

Захватчики обстреляли жилые многоэтажки и здание магазина.

Погибшие и раненые

Российские ракеты также попали в остановку общественного транспорта, где находились люди.

По информации пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука, на остановке погибли шесть человек. Есть и раненые, точное количество которых пока неизвестно.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреливали территорию правобережной, свободной от оккупации части Херсонской области. Тогда погибли два мирных жителя региона.

Добавим, что 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.

Фото: Херсонская ОВА

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