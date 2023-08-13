Під Кремінною на ворожих позиціях знайшли коробки з китайськими ієрогліфами

Знахідки під Кремінною. Фото: Telegram

У Луганській області поблизу Кремінної українські воїни знайшли на колишніх ворожих позиціях коробки від набоїв із написами у вигляді ієрогліфів.

Про це повідомляється на сторінці 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна у Telegram.

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Знахідки під Кремінною

Повідомляється, що на колишніх ворожих позиціях бійці ЗСУ виявили коробки від набоїв із написами у вигляді ієрогліфів. Скоріше за все, текст написано китайською мовою. Тепер бійці просять допомоги з перекладом.

Боєць ЗСУ під Кремінною. Фото: Telegram

У мережі підказали, що в коробках зберігалися патрони калібру 7,62 (440 штук у кожній), але звідки вони надійшли, встановити поки не вдалося.

Нагадаємо, ЗСУ значно просунулися в західній частині Запорізької області й потрапили на північну околицю населеного пункту Роботине. Внаслідок чого армія РФ вимушена перемістити свої війська в цьому районі, через це їхній захист, ймовірно, послабиться.