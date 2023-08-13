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Под Кременной на вражеских позициях нашли коробки с китайскими иероглифами

13 августа 2023 04:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Под Кременной на вражеских позициях нашли коробки с китайскими иероглифами
Находки под Кременной. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Луганской области вблизи Кременной украинские воины нашли на прежних вражеских позициях коробки от патронов с надписями в виде иероглифов.

Об этом сообщается на странице 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна в Telegram.

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Находки под Кременной

Сообщается, что на прежних враждебных позициях бойцы ВСУ обнаружили коробки от патронов с надписями в виде иероглифов. Скорее всего, текст написан на китайском языке. Теперь бойцы просят помощи с переводом.

Боец ВСУ под Кременной. Фото: Telegram

В сети подсказали, что в коробках хранились патроны калибра 7,62 (440 штук в каждой), но откуда они поступили, установить пока не удалось.

Напомним, ВСУ значительно продвинулись в западной части Запорожской области и попали на северную окраину населённого пункта Роботино. В результате чего армия РФ вынуждена переместить свои войска в этом районе, поэтому их защита, вероятно, ослабнет.

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