Росіяни зазнали серйозних втрат у Новобогданівці

У Новобогданівці під удар потрапила нафтобаза, де розмістилися окупанти

Сили оборони України знищили базу російських окупаційних військ на території нафтового підприємства у Новобогданівці, що під Мелітополем. Відомо про велику кількість поранених росіян.

Про це повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи у Мелітополі та Новобогданівці

Іван Федоров прокоментував свіжі вибухи на окупованій росіянами території Запорізької області.

Так, у Новобогданівці 2 лютого Сили оборони України уразили базу російських окупаційних військ, яка розміщувалася на території нафтобази.

"Було яскраво на території нафтобази, де росіяни облаштувалися разом із технікою. За інформацією місцевих, палало там довго", — наголосив Федоров.

Міський голова також розповів про вибухи у південній частині самого Мелітополя. Там окупанти облаштувалися на території одного із підприємств.

Наслідки удару

Росіянам, за словами Федорова, певною мірою пощастило, бо на території нафтобази давно не було пального та інших нафтопродуктів, бо усе розікрали.

Але навіть самі українські снаряди, які влучно поцілили у місця дислокації окупантів, завдали їм серйозних збитків. Зокрема, було помічено велику кількість поранених.

"Учора на територію Приазов'я, там, де вони (окупанти. — Ред.) захопили одну з наших установ та організували госпіталь, привезли вісім КамАЗів "300-х". Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли", — наголосив міський голова захопленого міста.

Нагадаємо, 29 січня стало відомо, що українські військові накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

Повідомлялося також, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значну частину робіт здійснено за два тижні.

Фото: mill.ru