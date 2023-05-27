Підбитий російський корабель демонстративно завели до Севастополя

Корабель "Іван Хурс". Фото: росЗМІ

Керівник Українського інституту морського права Андрій Риженко поділився своїми спостереженнями та роздумами про нещодавній інцидент із кораблем "Іван Хурс". За його словами, судно після отримання пошкоджень було направлено до Севастополя, де воно було продемонстровано у центрі міста, привертаючи до себе значну увагу.

Про це Риженко заявив в ефірі телемарафону "Ми — Україна".

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"Іван Хурс" був заведений до Севастополя вчора, при цьому вживалися суворі заходи безпеки. Риженко вказує, що розташування корабля в самому центрі міста є демонстрацією, можливо, з метою показати міць або стійкість військового флоту. Однак він також відзначив цікаву обставину, пов'язану з цією подією.

Як зазначає Риженко, було помітно, що організатори цієї дії не показували лівий борт корабля, де, зважаючи на все, мала місце взаємодія з бойовим боєприпасом. Хоча точні подробиці інциденту поки що незрозумілі, капітан 1 рангу стверджує, що в лівий бік корабля, безумовно, потрапив щонайменше один патрон. Питання, чому саме цю частину корабля публіці не демонстрували, залишається відкритим.

Нагадаємо, що в Міноборони РФ поскаржилися, що вранці 24 травня невідомі морські дрони атакували їхній "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що всі атаки відбили.

Відомо, що атака на корабель сталася о 05:30 ранку за 400 кілометрів від берега України.

Зазначається, що в атаці брало участь відразу три дрони, тип яких не називається. І, звичайно, "атака була відбита", а за "попередніми даними, корабель не отримав пошкоджень".