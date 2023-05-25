Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Минобороны Украины подтвердили атаку беспилотника на корабль РФ arrow

В Минобороны Украины подтвердили атаку беспилотника на корабль РФ

25 мая 2023 23:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Минобороны Украины подтвердили атаку беспилотника на корабль РФ
Фото разведывательного корабля РФ с камеры украинского беспилотника. Фото: Скриншот
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 25 мая, министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинский беспилотник снимает российский разведывательный корабль. Самолет подлетает очень близко к лодке под названием "Иван Хурс".

Видео опубликовало министерство обороны Украины в своем Twitter.

Читайте также:

Беспилотник снял русский корабль

Министерство обороны отмечает, что на видео российский разведывательный корабль под названием "Иван Хурс".

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!" — говорится в сообщении министерства обороны Украины.

Напомним, что в Минобороны РФ пожаловались, что утром 24 мая неизвестные морские дроны атаковали их "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там утверждают, что "все атаки отразились".

Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видео кадры утверждают обратное.

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, это никак не отразилось на многочисленности ракетоносителей. Угроза ракетного удара остается высокой.

Ситуация в Черном море стремительно изменяется. По состоянию на 24 мая россияне вывели один ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Пока официальных подтверждений от Генштаба ВСУ и оккупационных властей не поступало.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас