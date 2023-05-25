В Минобороны Украины подтвердили атаку беспилотника на корабль РФ

Фото разведывательного корабля РФ с камеры украинского беспилотника. Фото: Скриншот

Сегодня, 25 мая, министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинский беспилотник снимает российский разведывательный корабль. Самолет подлетает очень близко к лодке под названием "Иван Хурс".

Видео опубликовало министерство обороны Украины в своем Twitter.

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Министерство обороны отмечает, что на видео российский разведывательный корабль под названием "Иван Хурс".

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!" — говорится в сообщении министерства обороны Украины.

При русской reconnaissance битве "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Напомним, что в Минобороны РФ пожаловались, что утром 24 мая неизвестные морские дроны атаковали их "уникальный" разведывательный корабль "Иван Хурс". Там утверждают, что "все атаки отразились".

Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видео кадры утверждают обратное.

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, это никак не отразилось на многочисленности ракетоносителей. Угроза ракетного удара остается высокой.

Ситуация в Черном море стремительно изменяется. По состоянию на 24 мая россияне вывели один ракетоноситель. Угроза ракетного удара остается высокой.

Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Пока официальных подтверждений от Генштаба ВСУ и оккупационных властей не поступало.