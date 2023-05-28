Підполковник ЗСУ про посилення російських обстрілів: Кремль втрачає владу

Підполковник ЗСУ і народний депутат Сергій Рудик. Фото: Сергій Рудик/Facebook

Протягом травня Росія суттєво активізувала ракетні та дронові атаки по території України. Це може бути пов'язано з намаганнями Кремля відвернути увагу росіян від того, що війна фактично перейшла на територію Росії.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ і народний депутат Сергій Рудик в ефірі єдиного телемарафону.

Читайте також:

Чому росіяни активізувалися у травні

"Вперше за майже півтора року, у травні, змінився характер війни. Війна перейшла на російську територію. Це унікальна ситуація. Якщо ми пригадаємо, кінець лютого-початок березня (2022 року. — Ред.) у Київській області, коли люди масово намагалися виїхати з небезпечних місць, така ж ситуація сьогодні спостерігається у Курській і Бєлгородській областях. Це дуже серйозний сигнал для російської влади, і про це уже говорять і офіційні особи", — зазначив військовий.

Рудик зазначив, що російське суспільство активно обговорює проблему втрати Кремлем контролю за ситуацією у прикордонних регіонах. Однак він наголосив, що зусилля російської влади приховати втрату контролю марні.

"Мені здається, що Путіну більше нічого протиставити, окрім як показувати картинку для власного населення, щоб приховати втрату влади", — сказав він.

Політик також нагадав, що Росія протягом останнього часу не має успіхів у на полі бою, тому "намагається компенсувати це картинками про вибухи у різних містах України".

При цьому військовий наголосив, що попри успішне відбиття ворожих атак, варто розуміти, що у Росії ще є засоби ураження і тому розслаблятися не можна. Він закликав киян не нехтувати повітряною тривогою.

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути.