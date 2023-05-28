Подполковник ВСУ об усилении российских обстрелов: Кремль теряет власть

Подполковник ВСУ и народный депутат Сергей Рудык. Фото: Сергей Рудик/Facebook

В течение мая Россия существенно активизировала ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это может быть связано с попытками Кремля отвлечь россиян от того, что война фактически перешла на территорию России.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ и народный депутат Сергей Рудык в эфире единого телемарафона.

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"Впервые за почти полтора года, в мае, изменился характер войны. Война перешла на российскую территорию. Это уникальная ситуация. Если мы вспомним, конец февраля-начало марта (2022 года. — Ред.) в Киевской области, когда люди массово пытались уехать из опасных мест, такая же ситуация сегодня наблюдается в Курской и Белгородской областях. Это очень серьезный сигнал для российских властей, и об этом уже говорят и официальные лица", — отметил военный.

Рудык отметил, что российское общество активно обсуждает проблему потери Кремлем контроля над ситуацией в приграничных регионах. Однако он подчеркнул, что усилия российских властей скрыть потерю контроля бесполезны.

"Мне кажется, что Путину больше нечего противопоставить, кроме как показывать картинку для собственного населения, чтобы скрыть потерю власти", — сказал он.

Военный также напомнил, что Россия в последнее время не имеет успехов на поле боя, поэтому "пытается компенсировать это картинками о взрывах в разных городах Украины".

При этом военный подчеркнул, что, несмотря на успешное отражение вражеских атак, следует понимать, что у России еще есть средства поражения, и поэтому расслабляться нельзя. Он призвал киевлян не пренебрегать воздушной тревогой.

Напомним, в Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падения обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.