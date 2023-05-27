В Бєлгородській області було зібрано важливу інформацію, — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

Під час операції під Бєлгородом було зібрано цінну інформацію для розвідки України. У Росії сили опору діють як у прикордонних селах, так і в столичному регіоні.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає пресслужба ГУР.

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Юсов заявив, що наразі завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Володимира Путіна.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстану", — сказав Юсов.

Він зазначив, що українцям не варто переоцінювати реакцію російського керівництва на операцію РДК та легіону "Свобода Росії" на тлі ситуації на фронті. За словами Юсова, РФ змушена перегруповувати свої війська у відповідь на події під Бєлгородом.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — наголосив він.

Цінна інформація для розвідки України

Юсов повідомив, що під час операції в Бєлгородській області вдалося зібрати важливу інформацію для української розвідки.

Частину цих даних, які він схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ. Йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість РФ до внутрішніх ударів.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.