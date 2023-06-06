Забрехалися: окупанти не можуть домовитися між собою, хто ж підірвав Каховську ГЕС

Затоплена Нова Каховка. Фото: росЗМІ

Гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв протягом ранку 6 червня встиг кілька разів поміняти "офіційну" версію про підрив Каховської ГЕС.

Новини.LIVE відстежили хронологію суперечливих заяв окупаційної влади у російських ЗМІ.

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Подробиці

Близько 6 ранку 6 червня РИА Новости поширили заяву новокаховського "мера" про те, що ніякого підриву Каховської ГЕС нібито не було.

"Це маячня! Все нормально, скрізь все нормально, я щойно зв'язувався по рації. Скрізь все нормально містом, все тихо і спокійно", — цитують російські пропагандисти Леонтьєва.

Скріншот: t.me/rian_ua

Проте не минуло й години, як гауляйтеру Нової Каховки прийшли нові методички, і він спростував своє попереднє повідомлення. Цього разу Леонтьєв заявив, що верхню частину Каховської ГЕС нібито зруйновано внаслідок обстрілу, але сама дамба вціліла.

"Було кілька попадань о другій годині ночі до верхньої частини ГЕС, де знаходяться шандори (балки, призначені для перекриття водопропускного отвору, — ред.), де безпосередньо знаходяться засувки, і її знесло. Дамбу не зруйновано, і це величезне щастя", — розповів Леонтьєв РИА Новости.

Скріншот: t.me/rian_ua

При цьому він заявив, що евакуація населення з Нової Каховки не потрібна.

Пізніше Леонтьєв прямо звинуватив ЗСУ у катастрофі, яку ще кілька годин тому називав "маячнею".

"Руйнування ГЕС — це катастрофа, яку створила українська влада і ті, хто ними управляє. Маріонетковий український режим", — заявив він в ефірі "Соловьев.Live".

Заголовки РИА Новости з різницею у декілька хвилин. Скріншот: ria.ru

Вода в Криму: чи буде, чи ні

Також колаборант заплутався, намагаючись пояснити сусідам-кримчанам, чи загрожує підрив Каховської ГЕС припиненням подачі води до Криму.

"Загрози зневоднення СКК (Північно-Кримський канал, — ред.) немає, а то кримчани захвилювалися. Головна станція СКК знаходиться вище за греблю", — цитують Леонтьєва о 08:25 РИА Новости.

При цьому практично одночасно з цим повідомленням агентство публікує заяву Леонтьєва про загрозу припинення подачі води Північно-Кримським каналом.

"Єдина загроза (внаслідок руйнування Каховської ГЕС — ред.) на даний момент — це проблеми з постачанням води до Криму", — заявив новокахівський гауляйтер.

Заголовки РИА Новости з різницею за хвилину. Скріншот: ria.ru

Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Як повідомили фахівці Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає.

Також у мережі з'явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції та фотографії центральних районів Нової Каховки, затоплених внаслідок підриву ГЕС.