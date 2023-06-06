Забрехалися: окупанти не можуть домовитися між собою, хто ж підірвав Каховську ГЕС

Підрив Каховської ГЕС: гауляйтер Нової Каховки заплутався у власній брехні
Гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв протягом ранку 6 червня встиг кілька разів поміняти "офіційну" версію про підрив Каховської ГЕС.
Новини.LIVE відстежили хронологію суперечливих заяв окупаційної влади у російських ЗМІ.
Подробиці
Близько 6 ранку 6 червня РИА Новости поширили заяву новокаховського "мера" про те, що ніякого підриву Каховської ГЕС нібито не було.
"Це маячня! Все нормально, скрізь все нормально, я щойно зв'язувався по рації. Скрізь все нормально містом, все тихо і спокійно", — цитують російські пропагандисти Леонтьєва.
Проте не минуло й години, як гауляйтеру Нової Каховки прийшли нові методички, і він спростував своє попереднє повідомлення. Цього разу Леонтьєв заявив, що верхню частину Каховської ГЕС нібито зруйновано внаслідок обстрілу, але сама дамба вціліла.
"Було кілька попадань о другій годині ночі до верхньої частини ГЕС, де знаходяться шандори (балки, призначені для перекриття водопропускного отвору, — ред.), де безпосередньо знаходяться засувки, і її знесло. Дамбу не зруйновано, і це величезне щастя", — розповів Леонтьєв РИА Новости.
При цьому він заявив, що евакуація населення з Нової Каховки не потрібна.
Пізніше Леонтьєв прямо звинуватив ЗСУ у катастрофі, яку ще кілька годин тому називав "маячнею".
"Руйнування ГЕС — це катастрофа, яку створила українська влада і ті, хто ними управляє. Маріонетковий український режим", — заявив він в ефірі "Соловьев.Live".
Вода в Криму: чи буде, чи ні
Також колаборант заплутався, намагаючись пояснити сусідам-кримчанам, чи загрожує підрив Каховської ГЕС припиненням подачі води до Криму.
"Загрози зневоднення СКК (Північно-Кримський канал, — ред.) немає, а то кримчани захвилювалися. Головна станція СКК знаходиться вище за греблю", — цитують Леонтьєва о 08:25 РИА Новости.
При цьому практично одночасно з цим повідомленням агентство публікує заяву Леонтьєва про загрозу припинення подачі води Північно-Кримським каналом.
"Єдина загроза (внаслідок руйнування Каховської ГЕС — ред.) на даний момент — це проблеми з постачанням води до Криму", — заявив новокахівський гауляйтер.
Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Як повідомили фахівці Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає.
Також у мережі з'явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції та фотографії центральних районів Нової Каховки, затоплених внаслідок підриву ГЕС.