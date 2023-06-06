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Подрыв Каховской ГЭС: гауляйтер Новой Каховки запутался в собственном вранье

6 июня 2023 13:35
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Заврались: оккупанты не могут довогориться между собой, кто же взорвал Каховскую ГЭС
Затопленная Новая Каховка. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев за утро 6 июня успел несколько раз поменять "официальную" версию о подрыве Каховской ГЭС.

Новини.LIVE отследили хронологию противоречивых заявлений оккупационных властей в российских СМИ.

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Подробности

Около 6 утра 6 июня РИА Новости распространили заявление новокаховского "мэра" о том, что что никакого подрыва Каховской ГЭС якобы не было.

"Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно", — цитируют российские пропагандисты Леонтьева.

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Скриншот: t.me/rian_ru

Однако не прошло и часа, как гауляйтеру Новой Каховки пришли новые методички, и он опроверг свое предыдущее сообщение. На этот раз Леонтьев заявил, что верхняя часть Каховской ГЭС якобы разрушена в результате обстрела, но сама дамба уцелела.

"Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия, — ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье", — рассказал Леонтьев РИА Новости.

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Скриншот: t.me/rian_ru

При этом он заявил, что эвакуация населения из Новой Каховки не требуется.

Позже Леонтьев прямо обвинил ВСУ в катастрофе, которую еще несколько часов назад называл "бредом".

"Разрушение ГЭС — это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим", - заявил он в эфире "Соловьев.Live".

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Заголовки РИА Новости с разницей в несколько минут. Скриншот: ria.ru

Вода в Крыму: то ли будет, то ли нет

Также коллаборант запутался, пытаясь объяснить соседям-крымчанам, угрожает ли подрыв Каховской ГЭС прекращением подачи воды в Крым.

"Угрозы обезвоживания СКК (Северо-Крымский канал, - ред.) нет, а то крымчане заволновались. Головная станция СКК находится выше плотины", — цитируют Леонтьева в 08:25 РИА Новости.

При этом практически одновременно с этим сообщением агентство публикует заявление Леонтьева об угрозе прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

"Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС — ред.) на данный момент — это проблемы с поставкой воды в Крым", — заявил новокаховский гауляйтер.

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Заголовки РИА Новости с разницей в минуту. Скриншот: ria.ru

Напомним, ночью 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС. Как сообщили специалисты Укргидроэнерго, станция восстановлению не подлежит.

Также в сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции и фотографии центральных районов Новой Каховки, затопленных в результате подрыва ГЭС.

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