Підрив Каховської ГЕС вигідний Росії, тому це не злочин, — телепропагандист

Російський пропагандист Віктор Олегович. Фото: росЗМІ

На російському телебаченні почали виправдовувати підрив Каховської ГЕС вигодою для Росії. Оскільки ж це вигідно окупантам, то пропагандисти пропонують не вважати це злочином.

Про це російський пропагандист і політолог Віктор Олегович заявив у ефірі передачи "Место встречи" на підконтрольному Кремлю телеканалі НТВ.

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Російські пропагандисти почали визнавати, що за підривом Каховської гідроелектростанції стоїть саме російська армія, яка контролювала територію ГЕС.

Але, разом з тим, вони виправдовують цей військовий злочин.

Якщо Росії вигідно — це не злочин

Так, політолог і пропагандист Віктор Олегович заявив у ефірі телепередачі “Место встречи” на підконтрольному Кремлю каналі НТВ, що цей вибух не є унікальним.

Він нагадав, що радянська армія під час Другої світової війни підривала низку об’єктів:

ДніпроГЕС у Запоріжжі;

Куйбишевське (нині Істринське) водосховище неподалік від Москви.

Усе це, заявив Олегович, було вигідно для радянських військ — тож це не можна назвати злочином. І підрив Каховської ГЕС, якщо він був вигідний російській армії, не є злочином, упевнений кремлівський пропагандист.

Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.

Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.

Згодом Головне управління розвідки заявило, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.