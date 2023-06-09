Підрив Каховської ГЕС вигідний Росії, тому це не злочин, — телепропагандист
На російському телебаченні почали виправдовувати підрив Каховської ГЕС вигодою для Росії. Оскільки ж це вигідно окупантам, то пропагандисти пропонують не вважати це злочином.
Про це російський пропагандист і політолог Віктор Олегович заявив у ефірі передачи "Место встречи" на підконтрольному Кремлю телеканалі НТВ.
Росіяни зізналися
Російські пропагандисти почали визнавати, що за підривом Каховської гідроелектростанції стоїть саме російська армія, яка контролювала територію ГЕС.
Але, разом з тим, вони виправдовують цей військовий злочин.
Якщо Росії вигідно — це не злочин
Так, політолог і пропагандист Віктор Олегович заявив у ефірі телепередачі “Место встречи” на підконтрольному Кремлю каналі НТВ, що цей вибух не є унікальним.
Він нагадав, що радянська армія під час Другої світової війни підривала низку об’єктів:
- ДніпроГЕС у Запоріжжі;
- Куйбишевське (нині Істринське) водосховище неподалік від Москви.
Усе це, заявив Олегович, було вигідно для радянських військ — тож це не можна назвати злочином. І підрив Каховської ГЕС, якщо він був вигідний російській армії, не є злочином, упевнений кремлівський пропагандист.
Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.
Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.
Згодом Головне управління розвідки заявило, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.