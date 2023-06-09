Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підрив Каховської ГЕС вигідний Росії, тому це не злочин, — телепропагандист arrow

Підрив Каховської ГЕС вигідний Росії, тому це не злочин, — телепропагандист

9 червня 2023 12:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підрив Каховської ГЕС вигідний Росії, тому це не злочин, — телепропагандист
Російський пропагандист Віктор Олегович. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На російському телебаченні почали виправдовувати підрив Каховської ГЕС вигодою для Росії. Оскільки ж це вигідно окупантам, то пропагандисти пропонують не вважати це злочином.

Про це російський пропагандист і політолог Віктор Олегович заявив у ефірі передачи "Место встречи" на підконтрольному Кремлю телеканалі НТВ.

Читайте також:

Росіяни зізналися

Російські пропагандисти почали визнавати, що за підривом Каховської гідроелектростанції стоїть саме російська армія, яка контролювала територію ГЕС.

Але, разом з тим, вони виправдовують цей військовий злочин.

Якщо Росії вигідно — це не злочин

Так, політолог і пропагандист Віктор Олегович заявив у ефірі телепередачі “Место встречи” на підконтрольному Кремлю каналі НТВ, що цей вибух не є унікальним.

Він нагадав, що радянська армія під час Другої світової війни підривала низку об’єктів:

  • ДніпроГЕС у Запоріжжі;
  • Куйбишевське (нині Істринське) водосховище неподалік від Москви.

Усе це, заявив Олегович, було вигідно для радянських військ — тож це не можна назвати злочином. І підрив Каховської ГЕС, якщо він був вигідний російській армії, не є злочином, упевнений кремлівський пропагандист.

Нагадаємо, що росіяни після підриву Каховської ГЕС почали масово розповсюджувати взаємовиключні фейки.

Так, вони одночасно запевняють, що ГЕС зруйнували українці ударом із РСЗВ "Вільха" — і що гребля зруйнувалася сама, під тиском води.

Згодом Головне управління розвідки заявило, що російські пропагандисти запустили спеціальну інформаційну операцію з дискредитації України, зокрема, її військово-політичного керівництва, яке хочуть звинуватити у підриві Каховської ГЕС.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB