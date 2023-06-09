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Подрыв Каховской ГЭС выгоден России, поэтому это не преступление, — телепропагандист

9 июня 2023 12:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Подрыв Каховской ГЭС выгоден России, поэтому это не преступление, — телепропагандист
Российский пропагандист Виктор Олегович. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На российском телевидении начали оправдывать подрыв Каховской ГЭС выгодой для России. Поскольку это выгодно оккупантам, то пропагандисты предлагают не считать это преступлением.

Об этом российский пропагандист и политолог Виктор Олегович заявил в эфире передачи "Место встречи" на подконтрольном Кремлю телеканале НТВ.

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Российские пропагандисты начали признавать, что за подрывом Каховской гидроэлектростанции стоит именно российская армия, контролировавшая территорию ГЭС.

Но вместе с тем они оправдывают это военное преступление.

Если России выгодно – это не преступление

Так, политолог и пропагандист Виктор Олегович заявил в эфире телепередачи "Место встречи" на подконтрольном Кремлю канале НТВ, что этот взрыв не уникален.

Он напомнил, что советская армия во время Второй мировой войны взрывала ряд объектов:

  • ДнепроГЭС в Запорожье;
  • Куйбышевское (ныне Истринское) водохранилище недалеко от Москвы.

Все это, заявил Олегович, было выгодно для советских войск, поэтому это нельзя назвать преступлением. И подрыв Каховской ГЭС, если он был выгоден российской армии, не является преступлением, уверен кремлевский пропагандист.

Напомним, что россияне после подрыва Каховской ГЭС начали массово распространять взаимоисключающие фейки.

Да, они одновременно уверяют, что ГЭС разрушили украинцы ударом с РСЗО "Вільха" — и что плотина разрушилась сама, под давлением воды.

Впоследствии Главное управление разведки заявило, что российские пропагандисты запустили специальную информационную операцию по дискредитации Украины, в частности ее военно-политического руководства, которое хотят обвинить в подрыве Каховской ГЭС.

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