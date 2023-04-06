Пєсков заявив, що розміщення ядерної зброї в білорусії є відповіддю на розширення НАТО

Російська ядерна зброя в білорусії це відповідь Кремля на наближення НАТО

6 квітня у Кремлі заявили, що заплановане розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусії - це відповідь на наближення НАТО до кордонів рф. Заявляють, що кожен раз росія буде вживати заходи якщо буде зближення.

Про це розповів Дмитро Пєсков на пресконференції, пишуть російські ЗМІ.

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Відповідь рф на зближення НАТО

"НАТО розширюється у бік кордонів росії. Не рф наближається зі своєю військовою інфраструктурою до кордонів НАТО, це рух у зворотний бік", - сказав речник президента путіна Дмитро Пєсков.

На брифінгу він прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про плани Москви розмістити на території білорусії тактичну ядерну зброю. За його словами рішення керівництва росії та білорусії покликане збалансувати співвідношення сил у Європі.

"Переживаючи за нашу безпеку, природно, ми вживаємо заходів для того, щоби забезпечити її. І щоразу, коли НАТО наближається у бік наших кордонів, росією вживаються заходи для того, щоб знову збалансувати всю архітектуру безпеки на континенті", - зазначив представник Кремля.

Генсек НАТО заявив, що не можна довіряти росії та її обіцянкам після того, як було ухвалено рішення про розміщення в білорусії тактичної ядерної зброї. А тим часом за кілька днів до ухвалення цього рішення у спільній російсько-китайській декларації було оголошено, що сторони утримаються від розміщення ядерної зброї поза своїми територіями, зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що Україна домовилась з Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Зазначається, що нарощування виробництва боєприпасів головне завдання Мінстратегпрому на цей час, як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами.