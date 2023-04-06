Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пєсков заявив, що розміщення ядерної зброї в білорусії є відповіддю на розширення НАТО arrow

Пєсков заявив, що розміщення ядерної зброї в білорусії є відповіддю на розширення НАТО

6 квітня 2023 14:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Російська ядерна зброя в білорусії це відповідь Кремля на наближення НАТО
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

6 квітня у Кремлі заявили, що заплановане розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусії - це відповідь на наближення НАТО до кордонів рф. Заявляють, що кожен раз росія буде вживати заходи якщо буде зближення.

Про це розповів Дмитро Пєсков на пресконференції, пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Відповідь рф на зближення НАТО

"НАТО розширюється у бік кордонів росії. Не рф наближається зі своєю військовою інфраструктурою до кордонів НАТО, це рух у зворотний бік", - сказав речник президента путіна Дмитро Пєсков. 

На брифінгу він прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про плани Москви розмістити на території білорусії тактичну ядерну зброю. За його словами рішення керівництва росії та білорусії покликане збалансувати співвідношення сил у Європі.

"Переживаючи за нашу безпеку, природно, ми вживаємо заходів для того, щоби забезпечити її. І щоразу, коли НАТО наближається у бік наших кордонів, росією вживаються заходи для того, щоб знову збалансувати всю архітектуру безпеки на континенті", - зазначив представник Кремля.

Генсек НАТО заявив, що не можна довіряти росії та її обіцянкам після того, як було ухвалено рішення про розміщення в білорусії тактичної ядерної зброї. А тим часом за кілька днів до ухвалення цього рішення у спільній російсько-китайській декларації було оголошено, що сторони утримаються від розміщення ядерної зброї поза своїми територіями, зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що Україна домовилась з Польщею про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. Зазначається, що нарощування виробництва боєприпасів головне завдання Мінстратегпрому на цей час, як силами українських підприємств, так і спільно з іноземними партнерами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB