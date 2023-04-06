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Песков заявил, что размещение ядерного оружия в беларуси является ответом на расширение НАТО

6 апреля 2023 14:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Российское ядерное оружие в беларуси это ответ Кремля на приближение НАТО
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

6 апреля в Кремле заявили, что запланированное размещение российского тактического ядерного оружия в белоруссии – это ответ на приближение НАТО к границам россии. Заявляют, что каждый раз рф будет принимать меры, если будет сближение.

Об этом рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, пишут российские СМИ.

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"НАТО расширяется в сторону границ россии. Не рф приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону", — сказал спикер президента Путина Дмитрий Песков.

На брифинге он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах Москвы разместить на территории беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, решение руководства россии и белоруссии призвано сбалансировать соотношение сил в Европе.

"Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы обеспечить ее. И всякий раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, россией принимаются меры для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", — отметил представитель Кремля.

Генсек НАТО заявил, что нельзя доверять рф и ее обещаниям после того, как было принято решение о размещении в беларуси тактического ядерного оружия. Между тем, за несколько дней до принятия этого решения в совместной российско-китайской декларации было объявлено, что стороны воздержатся от размещения ядерного оружия вне своих территорий, отметил Столтенберг.

Напомним, что Украина договорилась с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Отмечается, что наращивание производства боеприпасов является главной задачей Минстратегпрома в настоящее время, как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами.

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