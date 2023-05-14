Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Український пілот Вадим Ворошилов з позивним Karaya. Фото: АрміяInform

Український пілот Вадим Ворошилов з позивним Karaya назвав причину, через яку могло статися масове падіння авіації РФ. За його словами, це був "дружній вогонь".

Про це Вадим Ворошилов розповів в ефірі телемарафону.

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Пілот зазначив, що одна з основних версій росіян полягає в тому, що в українських військових з’явилися літаки F-16 з ракетами класу "повітря-повітря" АІМ-120.

"Можливо комплекс "Patriot" передислокувався на кордон їхньої держави — ще одна із версій. Ну і, звісно, як завжди вони полюбляють версію про ДРГ, яка працювала", — сказав Ворошилов.

Karaya розповів, що військові України почали використовувати новий тип авіаційного озброєння, який отримали від Великої Британії. За його словами, росіяни дуже налякані українськими засобами ураження.

"Їхні стаціонарні наземні комплекси протиповітряної оборони постійно знаходяться в режимі чергування… І будь-яку повітряну ціль вони вважають за наш новий вид озброєння. І тому вони цим налякані. А взаємодія у них максимально неорганізована.... Тому я вважаю, що це був саме "френдлі фаєр", — зауважив Ворошилов.

Пілот додав, що до авіатрощі в РФ українські військові вже спостерігали, як ворожа ППО збивала свої ж повітряні цілі та авіацію.

Нагадаємо, у Брянській області РФ вчора сталася авіакатастрофа. Офіційно підтверджено падіння гелікоптера Мі-8, однак у мережі шириться інформація, що зазнали краху одразу чотири літальні апарати — винищувач Су-34, штурмовик Су-25 і два вертольоти росіян. Інформація про масштаби авіакатастрофи, а також імовірність того, що літальні апарати були збиті російською ППО, спричинила хвилю істеричних дописів у Telegram-каналах так званих воєнкорів та Z-патріотів.

Також ми писали, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на падіння авіації у Російській Федерації. За його словами, для росіян розпочинається "контрСВО".