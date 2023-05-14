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Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

14 мая 2023 23:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации
Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya назвал причину, по которой могло произойти массовое падение авиации РФ. По его словам, это был "дружеский огонь".

Об этом Вадим Ворошилов рассказал в эфире телемарафона.

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Пилот отметил, что одна из основных версий россиян состоит в том, что у украинских военных появились самолеты F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" АИМ-120.

"Возможно, комплекс "Patriot" передислоцировался на границу их государства — еще одна из версий. Ну и, конечно, как всегда они любят версию о работавшей ДРГ", — сказал Ворошилов.

Karaya рассказал, что военные Украины начали использовать новый тип авиационного вооружения, полученный от Великобритании. По его словам, россияне очень испуганы украинскими средствами поражения.

"Их стационарные наземные комплексы противовоздушной обороны постоянно находятся в режиме дежурства… И любую воздушную цель они считают нашим новым видом вооружения. И поэтому они этим напуганы. А взаимодействие у них максимально неорганизованно.... Поэтому я считаю, что это был именно "френдли файер", — заметил Ворошилов.

Пилот добавил, что до авиакатастроф в РФ украинские военные уже наблюдали, как вражеская ПВО сбивала свои же воздушные цели и авиацию.

Напомним, в Брянской области РФ вчера произошла авиакатастрофа. Официально подтверждено падение вертолета Ми-8, однако в сети распространяется информация, что потерпели крах сразу четыре летательных аппарата — истребитель Су-34, штурмовик Су-25 и два вертолета россиян. Информация о масштабах авиакатастрофы, а также вероятность того, что летательные аппараты были сбиты российским ПВО, вызвала волну истерических сообщений в Telegram-каналах так называемых военкоров и Z-патриотов.

Также мы писали, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на падение авиации в Российской Федерации. По его словам, для россиян начинается "контрСВО".

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