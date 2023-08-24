Піонтковський розповів, хто і навіщо вбив Пригожина

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters

Падіння літака Євгена Пригожина не випадковість. Ватажка "вагнерівців" вбили організатори його заколоту, щоб повісити те, що трапилося, на Володимира Путіна та усунути його від влади.

Про це заявив політолог і публіцист Андрій Піонтковський 24 каналу.

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Піонтковський наголосив, що ліквідовано два жахливих військових злочинці — Пригожина та Уткіна і це дуже великий успіх для України. Також він вважає, що зараз під загрозою влада і життя ще й Путіна.

"Пригожин був героєм z-патріотів, які, за моїми підрахунками, складають 10% населення... Мертвий Пригожин, його світлий образ для Путіна страшніше за будь-якого живого Пригожина... З його образом на своїх прапорах "пригожинці", z-патріоти підуть грабувати ту ж саму Рубльовку", — підсумував політолог.

Нагадаємо, в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

Державний телеканал РФ "Россия 24" повідомив про загибель Євгена Пригожина.

Згодом з'явилася інформація про те, що літак Пригожина могла збити російська система ППО.