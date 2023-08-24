Пионтковский рассказал, кто и зачем убил Пригожина

Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters

Падение самолета Евгения Пригожина не случайность. Главаря "вагнеровцев" убили организаторы его мятежа, чтобы повесить случившееся на Владимира Путина и отстранить его от власти.

Об этом заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский 24 каналу.

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Пионтковский подчеркнул, что ликвидированы два ужасных военных преступника — Пригожин и Уткин и это очень большой успех для Украины. Также он считает, что сейчас под угрозой власть и жизнь еще Путина.

"Пригожин был героем z-патриотов, которые, по моим подсчетам, составляют 10% населения... Мертвый Пригожин, его светлый образ для Путина страшнее любого живого Пригожина... С его образом на своих флагах "пригожинцы", z -патриоты пойдут грабить ту же Рублевку", — подытожил политолог.

Напомним, 23 августа в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Со временем появилась информация о том, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО.