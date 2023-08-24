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Пионтковский рассказал, кто и зачем убил Пригожина

24 августа 2023 04:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пионтковский рассказал, кто и зачем убил Пригожина
Финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Падение самолета Евгения Пригожина не случайность. Главаря "вагнеровцев" убили организаторы его мятежа, чтобы повесить случившееся на Владимира Путина и отстранить его от власти.

Об этом заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский 24 каналу.

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Кто и зачем убил Пригожина

Пионтковский подчеркнул, что ликвидированы два ужасных военных преступника — Пригожин и Уткин и это очень большой успех для Украины. Также он считает, что сейчас под угрозой власть и жизнь еще Путина.

"Пригожин был героем z-патриотов, которые, по моим подсчетам, составляют 10% населения... Мертвый Пригожин, его светлый образ для Путина страшнее любого живого Пригожина... С его образом на своих флагах "пригожинцы", z -патриоты пойдут грабить ту же Рублевку", — подытожил политолог.

Напомним, 23 августа в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Государственный телеканал РФ "Россия 24" сообщил о гибели Евгения Пригожина.

Со временем появилась информация о том, что самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО.

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