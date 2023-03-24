Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Святослав Піскун

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун став гостем Вечір.LIVE. Він розповість про повернення українських дітей, які депортовані до росії.

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У студії також обговорять ордер на арешт путіна та повернення Криму дипломатичним шляхом: заяви Блінкена та Міллі.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН визнала випадки незаконного переміщення 164 українських дітей росіянами. Там зазначили, що більшість депортованих дітей перебувають у неналежних умовах.

Також ми писали, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Додамо, окупаційна влада росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму. Представник української розвідки Андрій Юсов порадив окупантам та їхнім поплічникам їхати з півострова зараз, поки є така можливість, адже час деокупації стає все ближчим.