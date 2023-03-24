Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Святослав Пискун

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун стал гостем Вечір.LIVE. Он расскажет о возвращении украинских детей, которых депортировали в россию.

Посмотреть эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

Подробности

В студии также обсудят ордер на арест путина и возвращение Крыма дипломатическим путем: заявления Блинкена и Милли.

Напомним, независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине ООН признала случаи незаконного перемещения 164 украинских детей россиянами. Там отметили, что большинство депортированных детей находятся в ненадлежащих условиях.

Также мы писали, 17 марта Палата досудебного производства ІІ Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Добавим, оккупационные власти рф начали эвакуацию из временно захваченного Крыма. Представитель украинской разведки Андрей Юсов посоветовал оккупантам и их приспешникам ехать с полуострова сейчас, пока есть такая возможность, ведь время деоккупации становится все ближе.