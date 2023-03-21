После атаки БпЛА в Джанкое введен режим чрезвычайной ситуации
Оккупационные власти Крыма вводят режим чрезвычайной ситуации в Джанкое. Накануне город был атакован беспилотниками.
Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на самопровозглашенного "председателя" Джанкоя Игоря Ивина.
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Так, с сегодняшнего дня, 21 марта, в оккупированном Джанкое введен режим чрезвычайной ситуации. Как известно, вчера около 21:00 город был атакован БпЛА.
По данным подконтрольного рф "председателя" Джанкоя Игоря Ивина, обломками был ранен 33-летний мужчина, его доставили в больницу.
Позже украинская разведка рассказала, что взрывом в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК", транспортировавшиеся по железной дороге. Отметим, что этот инцидент может иметь серьезные последствия для россии, поскольку он может рассматриваться как еще один шаг в процессе демилитаризации страны.
В то же время это событие может подготовить полуостров Крым к деоккупации и возвращению его под контроль Украины. Кроме того, это может вызвать у россии необходимость пересмотра своей безопасности и оружейной программы.
Как известно, в Джанкое находится российская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.
Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщалось, что в Крыму возник дефицит крови. Мол, захватчики забирают все запасы для оккупантов.