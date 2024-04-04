Після атаки дронів на об'єкти у РФ влада Татарстану радить росіянам не розраховувати на ППО
Влада Татарстану закликала підприємства регіону не розраховувати на ППО Збройних сил РФ, а захищатися самостійно. Таку заяву після атаки безпілотників на об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську зробив голова Татарстану Рустам Мінніханов.
Про це повідомляє видання "КоммерсантЪ".
"Не треба очікувати, що спрацює протиракетна оборона. Вона вирішує інші задачі. Ми маємо вирішувати своїми силами, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", — сказав Мінніханов.
Також голова Татарстану додав, що "ураження заводу Танеко та "Алабуги Політеху" продемонструвало найбільш вразливі ділянки в Татарстані, та закликав місцеві екстрені служби бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій.
"Всевишній дав нам шанс... Прокиньтеся, хлопці. Ніхто нас не захистить, крім самих себе", — підсумував очільник російського регіону.
Що відомо про удар БпЛА по об'єктах у Татарстані
2 квітня безпілотники атакували в Татарстані завод дронів, де виготовляли ударні БпЛА. Після обстрілу на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Також пролунав вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в Єлабузі.
Нагадаємо, в ООН засудили удар по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік назвав цей обстріл атакою по "цивільній інфраструктурі".
У Головному управлінні розвідки України повідомили, що для атаки на війські об'єкти в РФ використовували техніку виключно українського виробництва.
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