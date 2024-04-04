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Після атаки дронів на об'єкти у РФ влада Татарстану радить росіянам не розраховувати на ППО

4 квітня 2024 01:07
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Після атаки дронів на об'єкти у РФ влада Татарстану радить росіянам не розраховувати на ППО
Пожежа на підприємстві в Татарстані після удару БпЛА. Фото: Baza
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Влада Татарстану закликала підприємства регіону не розраховувати на ППО Збройних сил РФ, а захищатися самостійно. Таку заяву після атаки безпілотників на об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську зробив голова Татарстану Рустам Мінніханов.

Про це повідомляє видання "КоммерсантЪ".

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"Не треба очікувати, що спрацює протиракетна оборона. Вона вирішує інші задачі. Ми маємо вирішувати своїми силами, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", — сказав Мінніханов.

Також голова Татарстану додав, що "ураження заводу Танеко та "Алабуги Політеху" продемонструвало найбільш вразливі ділянки в Татарстані, та закликав місцеві екстрені служби бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій.

"Всевишній дав нам шанс... Прокиньтеся, хлопці. Ніхто нас не захистить, крім самих себе", — підсумував очільник російського регіону.

Що відомо про удар БпЛА по об'єктах у Татарстані

2 квітня безпілотники атакували в Татарстані завод  дронів, де виготовляли ударні БпЛА. Після обстрілу на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Також пролунав вибух і спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в Єлабузі.

Нагадаємо, в ООН засудили удар по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік назвав цей обстріл атакою по "цивільній інфраструктурі".

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що для атаки на війські об'єкти в РФ використовували техніку виключно українського виробництва.

війна
обстріли
безпілотник

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