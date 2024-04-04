После атаки дронов на объекты в РФ власти Татарстана советуют россиянам не рассчитывать на ПВО

Пожар на предприятии в Татарстане после удара БПЛА. Фото: Baza

Власти Татарстана призвали предприятия региона не рассчитывать на ПВО Вооруженных сил РФ, а защищаться самостоятельно. Такое заявление после атаки беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске сделал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".

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"Не надо ожидать, что сработает противоракетная оборона. Она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город" , - сказал Минниханов.

Также глава Татарстана добавил, что "поражение завода Танеко и "Алабуги Политеху" продемонстрировало наиболее уязвимые участки в Татарстане, и призвал местные экстренные службы быть наготове на случай чрезвычайных ситуаций.

"Всевышний дал нам шанс... Проснитесь, ребята. Никто нас не защитит, кроме самих себя" , - подытожил глава российского региона.

Что известно об ударе БпЛА по объектам в Татарстане

2 апреля беспилотники атаковали в Татарстане завод дронов, где производили ударные БпЛА. После обстрела на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Также раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Елабуге.

Напомним, в ООН осудили удар по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане. Пресссекретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал этот обстрел атакой по "гражданской инфраструктуре".

В Главном управлении разведки Украины сообщили , что для атаки на войска объекты в РФ использовали технику исключительно украинского производства.