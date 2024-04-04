После атаки дронов на объекты в РФ власти Татарстана советуют россиянам не рассчитывать на ПВО
Власти Татарстана призвали предприятия региона не рассчитывать на ПВО Вооруженных сил РФ, а защищаться самостоятельно. Такое заявление после атаки беспилотников на объекты в Елабуге и Нижнекамске сделал глава Татарстана Рустам Минниханов.
Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
"Не надо ожидать, что сработает противоракетная оборона. Она решает другие задачи. Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город" , - сказал Минниханов.
Также глава Татарстана добавил, что "поражение завода Танеко и "Алабуги Политеху" продемонстрировало наиболее уязвимые участки в Татарстане, и призвал местные экстренные службы быть наготове на случай чрезвычайных ситуаций.
"Всевышний дал нам шанс... Проснитесь, ребята. Никто нас не защитит, кроме самих себя" , - подытожил глава российского региона.
Что известно об ударе БпЛА по объектам в Татарстане
2 апреля беспилотники атаковали в Татарстане завод дронов, где производили ударные БпЛА. После обстрела на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Также раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Елабуге.
Напомним, в ООН осудили удар по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане. Пресссекретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал этот обстрел атакой по "гражданской инфраструктуре".
В Главном управлении разведки Украины сообщили , что для атаки на войска объекты в РФ использовали технику исключительно украинского производства.
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