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В ООН засудили удар по заводу у Татарстані, назвавши його "цивільною інфраструктурою"

3 квітня 2024 13:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ООН засудили удар по заводу у Татарстані, назвавши його "цивільною інфраструктурою"
Прессекретар Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Організації об'єднаних націй засудили удар по заводу з виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у російському Татарстані, який стався 2 квітня. Там назвали підприємство, яке є частинною військово-промислового комплексу загарбників, "цивільною інфраструктурою".

Про це йдеться у заяві прессекретаря Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка у середу, 3 квітня.

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"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити", — сказав Дюжаррік.

У вівторок, 2 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Росії БпЛА вперше атакували підприємства в Татарстані. Мішенню нібито стали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Повідомлялося, що внаслідок удару є постраждалі.

Пізніше стало відомо, що метою атаки в російському Татарстані, який знаходиться за 1000 км від України, став завод, на якому створювалися дрони-камікадзе "Шахед". 

Раніше ми писали, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели спільну операцію та уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані. Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

У відповідь на удар по заводу у Татарстані українці завалили інтернет мемами

війна
ООН
Україна
дрон Шахід-136
ГУР
Росія

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