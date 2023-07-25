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Після бунту ПВК "Вагнер" у Кремлі почався "момент переходу влади", — Резніков

25 липня 2023 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Після бунту ПВК "Вагнер" у Кремлі почався "момент переходу влади", — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Кремлі зараз відбувається "момент переходу влади". На його думку, це сталося після нещодавнього невдалого заколоту приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Пригожиним.

Про це повідомляє CNN.

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Коментар Резнікова

"Цей державний переворот є справжньою ілюстрацією того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони не такі сильні, як вони були роком раніше. Я думаю, ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", — зазначив міністр.

Наприкінці червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин очолив невдалий збройний заколот, ставлячи під сумнів "ефективність, готовність і лояльність деяких російських підрозділів".

На запитання, чи був Резніков свідком того, як люди з оточення російського диктатора Володимира Путіна борються за посаду президента, міністр відповів, що "між ними почався конфлікт".

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України є інформація про те, що в Росії можуть готувати нові заколоти. Вони будуть відбуватися після бунту "вагнерівців".

Також ми писали, що воєнна розвідка України уважно стежить за діяльністю найманців російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Наразі прямої загрози нападу на Україну немає. 

Додамо, що Могильовський виконавчий комітет у Білорусі зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" під керівництвом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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