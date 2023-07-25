После бунта ЧВК "Вагнер" в Кремле начался "момент перехода власти", — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Кремле сейчас проходит "момент перехода власти". По его мнению, это произошло после недавнего неудачного мятежа частной военной компании "Вагнер" во главе с Пригожиным.

Об этом сообщает CNN.

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"Этот государственный переворот является настоящей иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это значит, что они не так сильны, как они были годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", — отметил министр.

В конце июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возглавил неудачный вооруженный мятеж, подвергая сомнению "эффективность, готовность и лояльность некоторых российских подразделений".

На вопрос, был ли Резников свидетелем того, как люди из оцепления российского диктатора Владимира Путина борются за пост президента, министр ответил, что "между ними начался конфликт".

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины есть информация о том, что в России могут готовить новые мятежи. Они будут происходить после бунта "вагнеровцев".

Также мы писали, что военная разведка Украины внимательно следит за деятельностью наемников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Пока прямой угрозы нападения на Украину нет.

Добавим, что Могилевский исполнительный комитет в Беларуси зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" под руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.