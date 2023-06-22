Після обстрілу мосту в Криму зрадник Сальдо раптово заговорив українською

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

У ніч на 22 червня в Джанкої стався підрив Чонгарського мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо назвав це "варварським актом київського режиму".

Про це кремлівський колаборант Сальдо повідомив на своїй Telegram-сторінці.

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За традицією російських злочинців, Сальдо назвав вибухи в Криму "черговим терористичним актом київського режиму", який був здійснений за вказівкою Лондона.

Також гауляйтер Херсонської області заявив, що на хід "спецоперації" такі події не вплинуть жодним чином.

"Символічно, що цей варварський акт київський режим здійснив саме вранці 22 червня — на початку Великої Вітчизняної війни. Вони начебто спеціально показують свою історичну спадкоємність із нацистською Німеччиною. Але й кінець у них буде однаковий", — написав Сальдо.

Він також додав, що станом на зараз є інші шляхи сполучення з Кримом і "усі проблеми будуть вирішені".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч на 22 червня в Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст. За словами Аксьонова, на цей час фахівці в галузі вибухових робіт проводять аналіз, щоб визначити тип використаного озброєння.

Додамо, що у ГУР прокоментували удар по Кримському мосту. Там зазначили, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.