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У ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту

22 червня 2023 11:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту
Андрій Юсов, Головне управління розвідки. Фото: “АрміяInform”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.

Про це представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив у ефірі одного із українських телеканалів.

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Удар по Чонгарському мосту Юсов прокоментував коротко: "Якщо зірки запалюють, то це для чогось потрібно".

А аналізувати те, що відбувається на окупованих територіях, зазначив представник ГУР, можна буде лише після звільнення цих територій.

Про деокупацію

Андрій Юсов лише наголосив, що зараз триває процес деокупації українських територій.

Представник української розвідки підкреслив, що це планомірна робота:

  • Сил безпеки та оборони;
  • Руху опору;
  • місцевого населення, яке чекає повернення законної української влади.

Нагадаємо, що в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. Біля Джанкоя був підірваний Чонгарський міст.

Згодом стали відомі деталі інциденту. Журналісти повідомили, що внаслідок атаки міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.

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