После обстрела моста в Крыму предатель Сальдо внезапно заговорил по-украински

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

В ночь на 22 июня в Джанкое произошел подрыв Чонгарского моста. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо назвал это "варварским актом киевского режима".

Об этом кремлевский коллаборант Сальдо сообщил на своей Telegram-странице.

Читайте также:

"Это совершенно безглуздо"

По традиции российских преступников, Сальдо назвал взрывы в Крыму "очередным террористическим актом киевского режима", совершенным по указанию Лондона.

Также гауляйтер Херсонской области заявил, что на ход "спецоперации" такие события не окажут никакого влияния.

"Символично, что этот варварский акт киевский режим совершил именно утром 22 июня — в начале Великой Отечественной войны. Они вроде бы специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковым", — написал Сальдо.

Он также добавил, что по состоянию на данный момент есть другие пути сообщения с Крымом и "все проблемы будут решены".

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост. По словам Аксенова, в настоящее время специалисты в области взрывных работ проводят анализ, чтобы определить тип использованного вооружения.

Добавим, что в ГУР прокомментировали удар по Крымскому мосту. Там отметили, что удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.