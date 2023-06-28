Після підриву Каховської ГЕС окупанти ховають тіла загиблих людей у братській могилі

Окупанти біля Каховської ГЕС. Фото: Джаміла Стелікова

Після підриву Каховської ГЕС російські війська зіштовхнулися зі спалахом вірусних хвороб. Таким чином, окупанти почали робити кроки щодо усунення санітарно-епідемічного хаосу в деяких поселеннях тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що росіяни залучили співробітників місцевих комунальних служб у роботах з очищення територій від уламків та пошуку жертв затоплення.

У ході операцій з пошуку та порятунку, проведених 24-25 червня поточного року, було виявлено понад 60 тіл. Російське окупаційне командування, прагнучи приховати справжню кількість жертв, ухвалило рішення про спільне поховання загиблих. Це було зроблено без збору зразків ДНК і без будь-яких ідентифікуючих маркувань на місці поховання, створюючи цим перешкоди для майбутніх досліджень.

Про що ще повідомив Генштаб у вечірньому зведенні

Генштаб повідомляє, що протягом останніх 24 годин авіаційні сили оборони виконали 11 бомбардувань, метою яких стали місця збору військовослужбовців противника. Крім того, було проведено п'ять ударів по антиракетних установках та один удар був направлений на командний пункт ворога.

За цей же період підрозділи ракетних військ та артилерії успішно знищили склади з боєприпасами, а також 11 артилерійських підрозділів, розташованих на вогневих позиціях. Було також знищено три об'єкти протиповітряної оборони та радіоелектронну станцію для боротьби з радіоелектронними засобами противника.

Нагадаємо, що в Росії назвали кількість людей, які загинули на тимчасово окупованій території Херсонської області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли, що дуже скоро на південному напрямку очікуються новини, які потішать усіх українців. А підрив Каховської ГЕС вплинув на первісні плани української армії мінімальним чином.