Розгром під Вугледаром: названо елітні підрозділи росіян, які йшли на штурм міста

З'ясувалося, кого ЗСУ розгромили під Вугледаром
Підрозділи Збройних сил України розгромили під Вугледаром елітні штурмові підрозділи російської окупаційної армії. Серед них — морські піхотинці та загони спеціального призначення.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"Повідомлення американського Інституту дослідження війни про те, що великі втрати росіян під Вугледаром пов'язані з низькою підготовкою мобілізованих, не відповідають дійсності", — сказав Снєгирьов.
На мою думку, додав він, це — нівелювання зусиль ЗСУ у моменті проведення цієї операції.
Мовиться про те, пояснив військовий експерт, що там не були задіяні так звані мобілізовані.
"За оцінкою російської сторони, у складі цієї колони були виключно морські піхотинці та спецпризначенці. Тобто це була штурмова колона, зібрана з елітних підрозділів", — наголосив аналітик.
Що сталося під Вугледаром
За словами колишнього спікера Генерального штабу збройних сил України, капітана І рангу Військово-морських сил Владислава Селезньова, у Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.
Як повідомляє британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.
Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.
Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii