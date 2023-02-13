Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'ясувалося, кого ЗСУ розгромили під Вугледаром arrow

З'ясувалося, кого ЗСУ розгромили під Вугледаром

13 лютого 2023 11:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Розгром під Вугледаром: названо елітні підрозділи росіян, які йшли на штурм міста
Ворог під час спроби штурму зазнав шалених втрат
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Підрозділи Збройних сил України розгромили під Вугледаром елітні штурмові  підрозділи російської окупаційної армії. Серед них — морські піхотинці та загони спеціального призначення.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

"Повідомлення американського Інституту дослідження війни про те, що великі втрати росіян під Вугледаром пов'язані з низькою підготовкою мобілізованих, не відповідають дійсності", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

На мою думку, додав він, це — нівелювання зусиль ЗСУ у моменті проведення цієї операції. 

Мовиться про те, пояснив військовий експерт, що там не були задіяні так звані мобілізовані. 

"За оцінкою російської сторони, у складі цієї колони були виключно морські піхотинці та спецпризначенці. Тобто це була штурмова колона, зібрана з елітних підрозділів", — наголосив аналітик.

Що сталося під Вугледаром

За словами колишнього спікера Генерального штабу збройних сил України, капітана І рангу Військово-морських сил Владислава Селезньова, у Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.

Як повідомляє британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:00 В Одеському зоопарку обрали пару року: переможець не один

14:54 В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності

14:53 Гауляйтеру Запоріжжя Балицькому готують заміну, — Федоров

Новина з фото

14:53 Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами

14:45 В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:45 Допоможе у критичних ситуаціях: які документи мають бути в родинах військових обов'язково

14:39 "Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив

14:30 Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина

14:29 Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з відео

14:25 "Діти розважаються": Пригожин прокоментував чергове відео зі стратою "вагнерівця" кувалдою

Новина з відео

13:43 ​​​​​​​Зеленський представив нового міністра внутрішніх справ і назвав головні завдання Клименка

Новина з відео

13:18 ​​​​​​​Зеленський представив призначеного головою СБУ Малюка керівному складу спецслужби

Новина з відео

12:29 ​​​​​​​На цвинтарях Маріуполя зростає кількість поховань: більшість з них безіменні

Новина з відео

12:13 "Для Зеленського": Кадиров похизувався пістолетом перед пропагандисткою Скабеєвою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​​​​​Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану і закликали до повалення режиму

Новина з відео

11:59 У "Дії" запустили опитування щодо найкращої воєнної марки 2022 року

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Міноборони підтвердило передачу Україні усіх САУ Caesar з Данії

Новина з відео

11:30 Братчук прокоментував "знищення" мосту в Затоці на Одещині

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 14:36

В Одеському зоопарку обрали пару року: переможець не один

None 13 Лютий 14:54

В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності

None 13 Лютий 14:52

Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами

None 13 Лютий 14:53

В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB