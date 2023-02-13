Розгром під Вугледаром: названо елітні підрозділи росіян, які йшли на штурм міста

Ворог під час спроби штурму зазнав шалених втрат

Підрозділи Збройних сил України розгромили під Вугледаром елітні штурмові підрозділи російської окупаційної армії. Серед них — морські піхотинці та загони спеціального призначення.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Повідомлення американського Інституту дослідження війни про те, що великі втрати росіян під Вугледаром пов'язані з низькою підготовкою мобілізованих, не відповідають дійсності", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

На мою думку, додав він, це — нівелювання зусиль ЗСУ у моменті проведення цієї операції.

Мовиться про те, пояснив військовий експерт, що там не були задіяні так звані мобілізовані.

"За оцінкою російської сторони, у складі цієї колони були виключно морські піхотинці та спецпризначенці. Тобто це була штурмова колона, зібрана з елітних підрозділів", — наголосив аналітик.

Що сталося під Вугледаром

За словами колишнього спікера Генерального штабу збройних сил України, капітана І рангу Військово-морських сил Владислава Селезньова, у Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.

Як повідомляє британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii