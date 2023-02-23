Сводка Генштаба ВСУ 23 февраля: После разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление

РФ потеряла возле Угледара сотни военных

Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Из-за провала под Угледаром некоторые подразделения оккупантов отказываются продолжать наступление.

Об этом говорится в утренней постройке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Падение боевого духа окупантов

Как рассказали в Генштабе, в связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

Атаки врага в течение суток

За прошедшие сутки наши защитники отбили примерно 90 атак противника на указанных направлениях.

В то же время противник нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вновь пострадали мирные города и села и гражданские люди.

В Генштабе также предупреждают, что угроза нанесения россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Успехи ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Преступления рф на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Как сообщили в Генштабе, жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

Напомним, в Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.

Как сообщала британская разведка, за две недели февраля россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины разгромили под Угледаром элитные штурмовые подразделения российской оккупационной армии.