Після вибухів біля Запорізької АЕС гендиректор МАГАТЕ виступив з тривожною заявою

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

За периметром Запорізької атомної електростанції сталося два вибухи наземних мін. Якщо зараз не вжити заходів щодо забезпечення безпеки на електростанції, це може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

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Що відомо про вибухи

За словами Гроссі, в районі ЗАЕС регулярно тривають обстріли, що підкреслює крайню необхідність укладення угоди про захист електростанції під час війни.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що поруч із самою ЗАЕС, за огорожею її периметра, сталися два вибухи наземних мін: перший — 8 квітня, а другий — через чотири дні, 12 квітня. Він додав, що не відразу стало зрозуміло, що стало причиною вибухів.

"Якщо ми не вживемо заходів щодо захисту станції, то рано чи пізно наше везіння закінчиться, що може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людей і навколишнього середовища", — сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біля четвертого енергоблока на ЗАЕС вибухнула російська міна.

Також повідомлялося, що окупанти готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із захопленої Запорізької атомної електростанції. Вони повинні бути готовими виїхати за першим сигналом.

Раніше ми писали, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію зараз уже неможливо захистити.