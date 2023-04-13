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После взрывов возле Запорожской АЭС гендиректор МАГАТЭ выступил с тревожным заявлением

13 апреля 2023 22:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
После взрывов возле Запорожской АЭС гендиректор МАГАТЭ выступил с тревожным заявлением
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

За периметром Запорожской атомной электростанции произошло два взрыва наземных мин. Если сейчас не принять меры по обеспечению безопасности на электростанции, это может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Что известно о взрывах

По словам Гросси, в районе ЗАЭС регулярно продолжаются обстрелы, что подчеркивает крайнюю необходимость заключения соглашения о защите электростанции во время войны.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что рядом с самой ЗАЭС, за ограждением ее периметра, произошло два взрыва наземных мин: первый — 8 апреля, а второй — через четыре дня, 12 апреля. Он добавил, что не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов.

"Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что у четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина.

Также сообщалось, что оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.

Ранее мы писали, что, посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.

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