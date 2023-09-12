Писториус объяснил, дадут ли Украине ракеты Taurus сразу после ATACMS

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, ФРГ может и не согласиться даже если США решат передать ATACMS.

Об этом сообщает Sky News.

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Писториус отметил, что положительное решение США по передаче Украине ЗРК ATACMS не повлияет на действия Германии в предоставлении ракет Taurus. Берлин не будет менять решения по поставкам только потому, что Вашингтон на это отважился.

"В этой войне нет автоматизма", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Германия до сих пор не может определиться относительно того, давать ракеты Taurus Украине или нет.

Напомним, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

Добавим, что Украина убеждена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.