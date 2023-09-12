Писториус объяснил, дадут ли Украине ракеты Taurus сразу после ATACMS
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, ФРГ может и не согласиться даже если США решат передать ATACMS.
Об этом сообщает Sky News.
Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине после ATACMS от США
Писториус отметил, что положительное решение США по передаче Украине ЗРК ATACMS не повлияет на действия Германии в предоставлении ракет Taurus. Берлин не будет менять решения по поставкам только потому, что Вашингтон на это отважился.
"В этой войне нет автоматизма", — подчеркнул министр.
Он также добавил, что Германия до сих пор не может определиться относительно того, давать ракеты Taurus Украине или нет.
Напомним, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.
Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.
Добавим, что Украина убеждена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.