Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Писториус объяснил, дадут ли Украине ракеты Taurus сразу после ATACMS arrow

Писториус объяснил, дадут ли Украине ракеты Taurus сразу после ATACMS

12 сентября 2023 04:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Писториус объяснил, дадут ли Украине ракеты Taurus сразу после ATACMS
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, ФРГ может и не согласиться даже если США решат передать ATACMS.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине после ATACMS от США

Писториус отметил, что положительное решение США по передаче Украине ЗРК ATACMS не повлияет на действия Германии в предоставлении ракет Taurus. Берлин не будет менять решения по поставкам только потому, что Вашингтон на это отважился.

"В этой войне нет автоматизма", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Германия до сих пор не может определиться относительно того, давать ракеты Taurus Украине или нет.

Напомним, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.

Добавим, что Украина убеждена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз