Пів тисячі окупантів та багато техніки: втрати росіян станом на 10 серпня

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За попередню добу Сили оборони ліквідували орієнтовно 580 окупантів. Окрім того, росіяни втрачають танки, броньовані машини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом 10 серпня українські захисники знищили 580 окупантів.

Крім того, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої танки, бронемашини, артилерійські системи та безпілотники.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано;

танків — 4 278 (+16) од.,

бойових броньованих машин — 8 303 (+13) од.,

артилерійських систем — 5 028 (+15) од.,

РСЗВ — 711 (+0) од.,

засобів ППО — 469 (+0) од.,

літаків — 315 (+0) од.,

гелікоптерів — 313 (+1) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 179 (+4),

крилатих ракет — 1 377 (+0),

кораблів/катерів — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 495 (+16) од.,

спеціальної техніки — 746 (+4).

Втрати російської армії на 10 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ворог приховує реальні втрати на війні, відправляючи поранених окупантів до Ростова-на-Дону. Також до міста Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ.