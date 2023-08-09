Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 532-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Бійці ЗСУ продовжують бити ворога. На Сватівсько-Кремінському напрямку різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 9 серпня

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ зазначається, що з початку серпня зі Сватівсько-Кремінського напрямку до Бєлгорода доправлено близько 500 поранених окупантів.

При цьому, аби приховати реальну кількість х втрат на фронті, загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону.

Також до міста Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міністерства оборони РФ.

Бронежилет бійця ЗСУ з оберегами. Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.



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Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

2 пункти управління,

5 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

склад боєприпасів,

2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи варто українцям очікувати збільшення російських атак на Україну. За його словами, восени, можливо, буде загострення.

Спікер Повітряних сил ЗСУ зазначив, що слід пам'ятати, що Росія, яка накопичила великий арсенал ракет, активно використовувала його протягом останньої осені та зими.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.