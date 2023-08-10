Пол тысячи оккупантов и много техники: потери россиян по состоянию на 10 августа
За предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 580 оккупантов. Кроме того, россияне теряют танки, бронированные машины, артиллерийские системы и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери россиян за последние сутки
В течение 10 августа украинские защитники уничтожили 580 оккупантов.
Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Общие боевые потери оккупантов
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 252 200 (+580) человек ликвидировано;
- танков — 4 278 (+16) ед.,
- боевых бронированных машин — 8 303 (+13) ед.,
- артиллерийских систем — 5 028 (+15) ед.,
- РСЗО — 711 (+0) ед.,
- средств ПВО — 469 (+0) ед.,
- самолетов — 315 (+0) ед.,
- вертолетов — 313 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4).,
- крылатых ракет — 1 377 (+0).,
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 495 (+16) ед.,
- специальной техники — 746 (+4).
Напомним, недавно мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне, отправляя раненых оккупантов в Ростов-на-Дону. Также в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.