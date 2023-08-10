Пол тысячи оккупантов и много техники: потери россиян по состоянию на 10 августа

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 580 оккупантов. Кроме того, россияне теряют танки, бронированные машины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В течение 10 августа украинские защитники уничтожили 580 оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 252 200 (+580) человек ликвидировано;

танков — 4 278 (+16) ед.,

боевых бронированных машин — 8 303 (+13) ед.,

артиллерийских систем — 5 028 (+15) ед.,

РСЗО — 711 (+0) ед.,

средств ПВО — 469 (+0) ед.,

самолетов — 315 (+0) ед.,

вертолетов — 313 (+1) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4).,

крылатых ракет — 1 377 (+0).,

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 495 (+16) ед.,

специальной техники — 746 (+4).

Утраты русской армии на 10 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне, отправляя раненых оккупантов в Ростов-на-Дону. Также в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.