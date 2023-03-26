Северная Македония передаст Украине вертолеты Ми-24, — Петровская
Генштаб Северной Македонии поддержал решение о передаче Украине вертолетов Ми-24. Ожидается, что страна получит 12 единиц.
Об этом заявила глава министерства обороны Северной Македонии Славянка Петровская в интервью телеканалу Alsat.
-
Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото
-
В Николаевской области продолжается приоритетное разминирование сельскохозяйственных земель
-
"Как в сталинской россии": Трамп пожаловался на "ужасы" расследований против него
-
Орландо Блум приехал в Украину как посол доброй воли ЮНИСЕФ
-
Крупнейшему в Украине волонтерскому центру год: какую помощь можно получить в Одессе
-
Сколько человек пострадало от российских обстрелов за последние сутки: ответ Минобороны
-
Данилов и Подоляк отреагировали на заявление о размещении тактического ядерного оружия рф в Беларуси
-
Под Одессой рядом с домом разорвалась мина
-
Британская разведка рассказала, почему оккупанты используют "шахеды"
-
Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители
Подробности
По ее словам, Северная Македония готова передать вертолеты Ми-24, которые в 2001 году купила в Украины. Страна планирует приобрести себе новые западные вертолеты.
"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", — рассказала Петровская.
Она подчеркнула, что передача вертолетов не ослабит обороноспособность Македонии. Часть вертолетов определенное время не использовалась.
Напомним, глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.
Также мы писали, что на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.