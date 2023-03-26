Северная Македония передаст Украине вертолеты Ми-24, — Петровская

Ми-24

Генштаб Северной Македонии поддержал решение о передаче Украине вертолетов Ми-24. Ожидается, что страна получит 12 единиц.

Об этом заявила глава министерства обороны Северной Македонии Славянка Петровская в интервью телеканалу Alsat.

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По ее словам, Северная Македония готова передать вертолеты Ми-24, которые в 2001 году купила в Украины. Страна планирует приобрести себе новые западные вертолеты.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", — рассказала Петровская.

Она подчеркнула, что передача вертолетов не ослабит обороноспособность Македонии. Часть вертолетов определенное время не использовалась.

Напомним, глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.

Также мы писали, что на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.