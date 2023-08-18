"Побачите новини": Зеленський заінтригував українців у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський. фото: ОП

Сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, на якому учасники обговорили ситуацію на фронті. Найголовніше наразі завдання — це посилення оборони України та забезпечення зброєю українських захисників.

Про це розповів глава держави у традиційному вечірньому зверненні.

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За словами Зеленського, наразі Україна разом з партнерами готують військові пакети допомоги.

"Новини для України побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", — каже Зеленський.

Він зазначив, що Україна за цей тиждень має певні дипломатичні успіхи. Адже, до декларації "Великої сімки" приєдналося вже 18 учасників, а заради реалізації Формули миру працюють 63 дипломатичні місії. Що стосується ЄС, то держава робить усе можливе, щоб переговори щодо вступу розпочалися вже цього року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив від мита та ПДВ деякі товари для потреб ЗСУ. Відповідні законопроєкти підписав глава держави сьогодні, 18 серпня.

Також глава держави заявив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Як відомо, ця зброя входить у новий пакет допомоги від Німеччини.